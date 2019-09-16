У США відреагували на заворушення під час Маршу рівності в Харкові

Фото: зіткнення на акції в Харкові (mediaport.ua)

Представники посольства США були на Марші

Посольство США відреагувало на заворушення і напади на активістів під час Маршу рівності в Харкові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства Facebook.

Представники США заявили, що їх засмучує насильство" під час акції.

"Всі люди заслуговують рівноправного і шанобливого ставлення до себе. Представники Посольства США відвідали вчорашній ХарьковПрайд Марш 2019 на знак підтримки теми заходу: "Харків для всіх. Безпека для всіх".

Нас засмучує насильство під час заходу, але ми цінуємо зусилля правоохоронців для захисту основних свобод учасників прайду", - заявили в посольстві.

Нагадаємо, в Харкові поліція повідомила про підозру трьом чоловікам, які вчинили напад на співробітників правоохоронних органів під час заворушень на Марші рівності. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Зазначимо, після Маршу рівності близько 20 супротивників заходи напали на одного з активістів. Коли хлопець спробував втекти, зловмисники наздогнали його і продовжували бити, в тому числі ногами.