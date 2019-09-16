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Полиция Харькова объявила подозрения трем участникам беспорядков на Марше равенства

Новости » Общество    16.09.2019 - 19:28
Полиция Харькова объявила подозрения трем участникам беспорядков на Марше равенства
Фото: столкновения на акции в Харькове (mediaport.ua)

Мужчинам грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет

В Харькове сотрудники Национальной полиции объявили о подозрении трем мужчинам, которые совершили нападение на сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков на Марше равенства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Как сообщается, 15 сентября во время конфликта на улице Рымарской группа молодых сопротивлялась полицейским, и в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. В результате нападения пострадали двое полицейских

Согласно санкции ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним,РБК-Украина сообщало, что полиция Харькова открыла два уголовных производства и оформила административный протокол по фактам нарушений общественного порядка после Марша равенств.

Ранее харьковская полиция задержала трех мужчин и готовит им подозрения в нарушении публичного порядка во время проведения Марша равенства в воскресенье, 15 сентября.

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