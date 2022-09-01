США отрабатывали с Украиной контрнаступление на "военных играх", - CNN

По словам источников издания, эти обсуждения включали в себя участие в "военных играх" с Киевом - аналитических учениях, которые должны были помочь украинским силам понять, какие уровни сил им необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях.

Первоначально ВСУ рассматривали возможность более широкого контрнаступления, но в последние недели сузили свою миссию на юге, в Херсонской области, заявили представители США и Украины.

Спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил CNN, что США ведут регулярный диалог между военными на многих уровнях с Украиной.

"Мы не будем комментировать особенности этих взаимодействий. В общем, мы предоставляем украинцам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются, и защищают свою страну от российской агрессии. В конце концов, окончательные решения относительно своих действий принимают украинцы", - сказал Райдер.

Источники, опрошенные CNN, утверждают, что между силами Украины и России установился больший паритет, но на Западе пока не хотят называть военную операцию на юге контрнаступлением.

Ранее стало известно, что недавние поставки американского оружия для Украины были предназначены для контрнаступления на юге.

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