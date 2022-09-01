США відпрацьовували з Україною контрнаступ на "військових іграх", - CNN

За словами джерел видання, ці обговорення містили участь у "військових іграх" з Києвом - аналітичних навчаннях, які мали допомогти українським силам зрозуміти, які рівні сил їм необхідно зібрати, щоб домогтися успіху в різних сценаріях.

Спочатку ЗСУ розглядали можливість більш широкого контрнаступу, але в останні тижні звузили свою місію на півдні, в Херсонській області, заявили представники США і України.

Речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер підтвердив CNN, що США ведуть регулярний діалог між військовими на багатьох рівнях з Україною.

"Ми не будемо коментувати особливості цих взаємодій. Загалом, ми надаємо українцям інформацію, щоб допомогти їм краще зрозуміти загрози, з якими вони стикаються, і захищають свою країну від російської агресії. Зрештою, остаточні рішення щодо своїх дій приймають українці", - сказав Райдер.

Джерела, опитані CNN, стверджують, що між силами України і Росії встановився більший паритет, але на Заході поки не хочуть називати військову операцію на півдні контрнаступом.

Раніше стало відомо, що недавні постачання американської зброї для України були призначені для контрнаступу на півдні.

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