ua ru
Чт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США отрабатывали с Украиной контрнаступление на "военных играх", - CNN

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 01 сентября 2022 01:02
США отрабатывали с Украиной контрнаступление на "военных играх", - CNN Фото: украинский военный (facebook.com NGUmainpage)
Автор: Артур Родивилов

В ходе подготовки к украинскому контрнаступлению США призвали Украину ограничить операцию на юге как по целям, так и по географии, чтобы избежать чрезмерного расширения и увязания на нескольких фронтах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источников издания, эти обсуждения включали в себя участие в "военных играх" с Киевом - аналитических учениях, которые должны были помочь украинским силам понять, какие уровни сил им необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях.

Первоначально ВСУ рассматривали возможность более широкого контрнаступления, но в последние недели сузили свою миссию на юге, в Херсонской области, заявили представители США и Украины.

Спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил CNN, что США ведут регулярный диалог между военными на многих уровнях с Украиной.

"Мы не будем комментировать особенности этих взаимодействий. В общем, мы предоставляем украинцам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются, и защищают свою страну от российской агрессии. В конце концов, окончательные решения относительно своих действий принимают украинцы", - сказал Райдер.

Источники, опрошенные CNN, утверждают, что между силами Украины и России установился больший паритет, но на Западе пока не хотят называть военную операцию на юге контрнаступлением.

Ранее стало известно, что недавние поставки американского оружия для Украины были предназначены для контрнаступления на юге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
В ответ на ядерный шантаж. Зеленский призвал ввести новый пакет санкций против РФ
В ответ на ядерный шантаж. Зеленский призвал ввести новый пакет санкций против РФ
DAILY
Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет
Ростислав Шаправскийглавный редактор Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет