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США отправляют в Афганистан еще тысячу военных

Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты отправляют в Кабул еще одну тысячу военнослужащих на фоне ухудшающейся ситуации в Афганистане. Еще один американский батальон будет находиться в Кувейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналистки Politico Лары Селигман в Twitter.

"Кирби также сказал, что министр обороны США Остин Ллойд разрешил третьему батальону (около 1 тысячи военнослужащих) 82-й воздушно-десантной армии отправиться в Кабул на фоне ухудшающейся ситуации. Четвертый батальон останется в Кувейте в качестве резерва", - сообщила она.

Также, по ее словам, в аэропорту Кабула сейчас находятся 2500 военнослужащих США.

"К завтрашнему дню их число возрастет до 3 тысяч", - подчеркнула журналистка.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден выступит с обращением к нации на фоне захвата талибами власти в Афганистане.

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АфганистанСоединенные Штаты Америки