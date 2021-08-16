США отправляют в Афганистан еще тысячу военных

Соединенные Штаты отправляют в Кабул еще одну тысячу военнослужащих на фоне ухудшающейся ситуации в Афганистане. Еще один американский батальон будет находиться в Кувейте.

"Кирби также сказал, что министр обороны США Остин Ллойд разрешил третьему батальону (около 1 тысячи военнослужащих) 82-й воздушно-десантной армии отправиться в Кабул на фоне ухудшающейся ситуации. Четвертый батальон останется в Кувейте в качестве резерва", - сообщила она.

Также, по ее словам, в аэропорту Кабула сейчас находятся 2500 военнослужащих США.

"К завтрашнему дню их число возрастет до 3 тысяч", - подчеркнула журналистка.