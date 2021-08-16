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США відправляють до Афганістану ще тисячу військових

Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати відправляють в Кабул ще одну тисячу військовослужбовців на тлі погіршення ситуації в Афганістані. Ще один американський батальйон перебуватиме в Кувейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналістки Politico Лари Селігман у Twitter.

"Кірбі також сказав, що міністр оборони США Остін Ллойд дозволив третьому батальйону (близько 1 тисячі військовослужбовців) 82-ї повітряно-десантної армії відправитися в Кабул на тлі погіршення ситуації. Четвертий батальйон залишиться в Кувейті в якості резерву", - повідомила вона.

Також, за її словами, в аеропорту Кабула зараз перебувають 2500 військовослужбовців США.

"До завтрашнього дня їх число зросте до 3 тисяч", - підкреслила журналістка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Джо Байден виступить зі зверненням до нації на тлі захоплення талібами влади в Афганістані.

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