Байден выступит с обращением к нации по поводу Афганистана

Президент США Джо Байден сегодня выступит с обращением по ситуации в Афганистане. Американский лидер вернется из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) в Белый дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что Джо Байден прибудет в Белый дом около 13:00 (20:00 по киевскому времени). Выступление американского лидера запланировано на 15:45 (22:45 по Киеву). "Президент выступит с речью, посвященной Афганистану", - отметили в Белом доме.