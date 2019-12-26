США отправили к Корейскому полуострову четыре разведывательных самолета

Четыре разведывательных самолета отправили Соединенные Штаты до Корейского полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское издание Yonhap.

Издание отмечает, что эти самолеты уже пролетели над Корейским полуостровом и вокруг него в течение 24 и 25 декабря. Это произошло после того, как в КНДР заявили о возможном "рождественском подарке" для США и на заявления отреагировал американский президент Дональд Трамп.

Как отмечает Yonhap, эта количество направленных самолетов является "необычно большой".

"Это, очевидно, показывает, сколько внимания США уделяют все более воинственной Северной Кореи", - пишет издание.

Напомним, недавно Северная Корея собирается ввести жесткую политику в отношении США в качестве "рождественского подарка" для Белого дома, что предполагает снятие вопроса денуклеаризации из переговоров. Кроме того, анонсирована "жесткая политика" закрепит статус Северной Кореи как государства с ядерным оружием.

В ответ 25 декабря президент США Дональд Трамп отреагировал на предупреждение Северной Кореи о "рождественский подарок", заявив, что Соединенные Штаты "очень успешно справятся с этим". По словам Трампа, США собираются с'выяснить, что это за "подарок".

Перед этим Северная Корея провела несколько испытаний ракет и пояснила проведения испытаний необходимостью защититься от ядерной угрозы со стороны Соединенных Штатов".