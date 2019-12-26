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США отправили к Корейскому полуострову четыре разведывательных самолета

Новости » Политика     26.12.2019 - 01:29
США отправили к Корейскому полуострову четыре разведывательных самолета
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Это произошло после заявлений КНДР про "рождественский подарок" для США

Четыре разведывательных самолета отправили Соединенные Штаты до Корейского полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское издание Yonhap.

Издание отмечает, что эти самолеты уже пролетели над Корейским полуостровом и вокруг него в течение 24 и 25 декабря. Это произошло после того, как в КНДР заявили о возможном "рождественском подарке" для США и на заявления отреагировал американский президент Дональд Трамп.

Как отмечает Yonhap, эта количество направленных самолетов является "необычно большой".

"Это, очевидно, показывает, сколько внимания США уделяют все более воинственной Северной Кореи", - пишет издание.

Напомним, недавно Северная Корея собирается ввести жесткую политику в отношении США в качестве "рождественского подарка" для Белого дома, что предполагает снятие вопроса денуклеаризации из переговоров. Кроме того, анонсирована "жесткая политика" закрепит статус Северной Кореи как государства с ядерным оружием.

В ответ 25 декабря президент США Дональд Трамп отреагировал на предупреждение Северной Кореи о "рождественский подарок", заявив, что Соединенные Штаты "очень успешно справятся с этим". По словам Трампа, США собираются с'выяснить, что это за "подарок".

Перед этим Северная Корея провела несколько испытаний ракет и пояснила проведения испытаний необходимостью защититься от ядерной угрозы со стороны Соединенных Штатов".

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