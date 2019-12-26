США відправили до Корейського півострова чотири розвідувальних літаки

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Це сталося після заяв КНДР про "різдвяний подарунок" для США

Чотири розвідувальних літаки відправили Сполучені Штати до Корейського півострова. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на південнокорейське видання Yonhap.

Видання зазначає, що ці літаки вже пролетіли над Корейським півостровом і навколо нього протягом 24 і 25 грудня. Це сталося після того, як в КНДР заявили про можливе "різдвяний подарунок" для США і на заяви відреагував американський президент Дональд Трамп.

Як наголошує Yonhap, ця кількість направлених літаків є "незвично великою".

"Це, вочевидь, показує, скільки уваги США приділяють усе більш войовничій Північній Кореї", - пише видання.

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея збирається ввести жорстку політику щодо США в якості "різдвяного подарунка" для Білого дому, що передбачає зняття питання денуклеаризації з переговорів. Крім того, анонсована "жорстка політика" закріпить статус Північної Кореї як держави з ядерною зброєю.

У відповідь 25 грудня президент США Дональд Трамп відреагував на попередження Північної Кореї про "різдвяний подарунок", заявивши, що Сполучені Штати "дуже успішно впораються з цим". За словами Трампа, США збираються з'ясувати, що це за "подарунок".

Перед цим Північна Корея провела кілька випробувань ракет і пояснила проведення випробувань необхідністю захиститися "від ядерної загрози з боку Сполучених Штатів".