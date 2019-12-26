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США відправили до Корейського півострова чотири розвідувальних літаки

Новини » Політика     26.12.2019 - 01:29
США відправили до Корейського півострова чотири розвідувальних літаки
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Це сталося після заяв КНДР про "різдвяний подарунок" для США

Чотири розвідувальних літаки відправили Сполучені Штати до Корейського півострова. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на південнокорейське видання Yonhap.

Видання зазначає, що ці літаки вже пролетіли над Корейським півостровом і навколо нього протягом 24 і 25 грудня. Це сталося після того, як в КНДР заявили про можливе "різдвяний подарунок" для США і на заяви відреагував американський президент Дональд Трамп.

Як наголошує Yonhap, ця кількість направлених літаків є "незвично великою".

"Це, вочевидь, показує, скільки уваги США приділяють усе більш войовничій Північній Кореї", - пише видання.

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея збирається ввести жорстку політику щодо США в якості "різдвяного подарунка" для Білого дому, що передбачає зняття питання денуклеаризації з переговорів. Крім того, анонсована "жорстка політика" закріпить статус Північної Кореї як держави з ядерною зброєю.

У відповідь 25 грудня президент США Дональд Трамп відреагував на попередження Північної Кореї про "різдвяний подарунок", заявивши, що Сполучені Штати "дуже успішно впораються з цим". За словами Трампа, США збираються з'ясувати, що це за "подарунок".

Перед цим Північна Корея провела кілька випробувань ракет і пояснила проведення випробувань необхідністю захиститися "від ядерної загрози з боку Сполучених Штатів".

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