Из США отправили девятый спецрейс с украинцами

Из США в Украину отправили 277 граждан, которые не могли вернуться домой из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. Это уже девятый спецрейс с украинцами.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

Специальный коммерческий самолет забрал людей из Нью-Йорка.

"Сегодня, 26 мая, еще 277 граждан возвращаются домой в Украину из США. Это уже 9-ый спецрейс, организованный украинской стороной в период карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 мая сообщалось, что более 1200 украинцев еще ждут эвакуации из США.

РБК-Украина писало, что из Турции на фоне пандемии коронавирус отправили уже восемь эвакуационных рейсов с украинцами по морю.

Ранее сообщалось, что в ЮАР застряли 17 украинцев, который не могут покинуть страну из-за карантина.

Кроме того, последний чартерный рейс для эвакуации граждан из Китая был отправлен в Украину.