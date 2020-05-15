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Украина планирует последний эвакуационный рейс из Китая

Новости » Коронавирус     15.05.2020 - 10:54
Украина планирует последний эвакуационный рейс из Китая
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

После чартера из Шанхая вернуться в Украину можно будет лишь транзитом через Беларусь

Последний чартерный рейс для эвакуации граждан из Китая в Украину запланирован на 17 мая. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Китае.

Сообщается, что вылет рейса "Международных авиакомпаний Украины" планируется из Шанхая. Стоимость билета около 6,5 тысяч юаней. После данного чартера, единственным вариантом для возвращения в Украину будет транзитный рейс через Беларусь.

"После указанной даты специальных чартеров из Китая в Украину, скорее всего, больше не будет. Сейчас вряд ли возможно, по известным причинам, и спрогнозировать дату возобновления регулярного авиасообщения между Китаем и Украиной. Таким образом, на неопределенное время единственным вариантом возвращения в Украину из КНР (кроме рейса МАУ 17 мая) будет оставаться транзит через Беларусь (стоимость авиабилета в Минск - 16800 юаней), который также может быть прекращен в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации", - сообщили в посольстве.

Воспользоваться рейсом могут не только украинцы, но и иностранцы с правом на жительства в Украине, а также граждане других стран, которые являются вторым из супругов или детьми граждан Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Украина готовит еще 24 рейса для эвакуации украинцев, которые из-за пандемии коронавируса застряли за границей.

Также сообщалось, что Украина ориентировочно 22-25 мая отправит рейс для эвакуации граждан из Вены в Киев.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины УкраинаКитайэвакуация
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