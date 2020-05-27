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Из США отправили девятый спецрейс с украинцами

Новости » Коронавирус     27.05.2020 - 06:02
Из США отправили девятый спецрейс с украинцами
Фото: самолет для эвакуации украинцев (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Эвакуировали почти 280 человек

Из США в Украину отправили 277 граждан, которые не могли вернуться домой из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. Это уже девятый спецрейс с украинцами.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

Специальный коммерческий самолет забрал людей из Нью-Йорка.

"Сегодня, 26 мая, еще 277 граждан возвращаются домой в Украину из США. Это уже 9-ый спецрейс, организованный украинской стороной в период карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 мая сообщалось, что более 1200 украинцев еще ждут эвакуации из США.

РБК-Украина писало, что из Турции на фоне пандемии коронавирус отправили уже восемь эвакуационных рейсов с украинцами по морю.

Ранее сообщалось, что в ЮАР застряли 17 украинцев, который не могут покинуть страну из-за карантина.

Кроме того, последний чартерный рейс для эвакуации граждан из Китая был отправлен в Украину.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины эвакуацияукраинцы
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