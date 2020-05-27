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Зі США відправили дев'ятий спецрейс з українцями

Новини » Коронавірус     27.05.2020 - 06:02
Зі США відправили дев'ятий спецрейс з українцями
Фото: літак для евакуації українців (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Евакуювали ще майже 280 людей

Зі США в Україну відправили 277 громадян, які не могли повернутися додому через закриття кордонів у зв'язку з пандемією коронавіруса. Це вже дев'ятий спецрейс з українцями.

Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

Спеціальний комерційний літак забрав людей з Нью-Йорка.

"Сьогодні, 26 травня, ще 277 громадян повертаються додому в Україну зі США. Це вже 9-ий спецрейс, організований українською стороною в період карантинних обмежень", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 травня повідомлялося, що понад 1200 українців ще чекають евакуації зі США.

РБК-Україна писало, що з Туреччини на фоні пандемії коронавірусу відправили вже вісім евакуаційних рейсів з українцями по морю.

Раніше повідомлялося, що в ПАР застрягли 17 українців, який не можуть покинути країну через карантин.

Крім того, останній чартерний рейс для евакуації громадян з Китаю було відправлено в Україну.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України евакуаціяукраинцы
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