Зі США відправили дев'ятий спецрейс з українцями

Евакуювали ще майже 280 людей
Зі США в Україну відправили 277 громадян, які не могли повернутися додому через закриття кордонів у зв'язку з пандемією коронавіруса. Це вже дев'ятий спецрейс з українцями.
Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.
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"Сьогодні, 26 травня, ще 277 громадян повертаються додому в Україну зі США. Це вже 9-ий спецрейс, організований українською стороною в період карантинних обмежень", - говориться в повідомленні.
Нагадаємо, 16 травня повідомлялося, що понад 1200 українців ще чекають евакуації зі США.
РБК-Україна писало, що з Туреччини на фоні пандемії коронавірусу відправили вже вісім евакуаційних рейсів з українцями по морю.
Раніше повідомлялося, що в ПАР застрягли 17 українців, який не можуть покинути країну через карантин.
Крім того, останній чартерний рейс для евакуації громадян з Китаю було відправлено в Україну.
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Автор: Инна Собора