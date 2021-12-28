США отправили 20 танкеров с газом для Европы, - Bloomberg

За минувшие выходные увеличилось на треть число танкеров, осуществляющих перевозки сжиженного природного газа. Из США в страны Европы направляются 20 кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"20 танкеров с американским газом направлялись в Европу, за день до Рождества (в пятницу – ред.) их количество составляло 15", - пишет издание.

При этом СМИ уточняет, что еще 14 судов "следовали в том же направлении", но все еще ожидали "окончательных распоряжений".

Агентство указывает, что цены на газ на европейских рынках падали четыре дня подряд из-за ожиданий американских поставок. Тем не менее, его стоимость все еще в разы больше, чем год назад.