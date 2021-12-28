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США відправили 20 танкерів з газом для Європи, - Bloomberg

Автор: Ольга Белей

За минулі вихідні збільшилася на третину кількість танкерів, що здійснюють перевезення скрапленого природного газу. З США в країни Європи направляються 20 кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"20 танкерів з американським газом прямували до Європи, за день до Різдва (у п'ятницю – ред.) їх кількість становила 15", - пише видання.

При цьому ЗМІ уточнює, що ще 14 судів "слідували в тому ж напрямку", але все ще очікували "остаточних розпоряджень".

Агентство вказує, що ціни на газ на європейських ринках падали чотири дні поспіль через очікування американських поставок. Тим не менш, його вартість все ще в рази більше, ніж рік тому.

Нагадаємо, минулого тижня ціна на газ в Європі встановила історичний рекорд, перевищивши позначку 2150 доларів за тисячу кубометрів.

Також стало відомо, що російський "Газпром" відмовився замовляти транзит по трубопроводу "Ямал-Європа", і він перейшов в реверсний режим - із заходу на схід.

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