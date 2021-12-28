США відправили 20 танкерів з газом для Європи, - Bloomberg

За минулі вихідні збільшилася на третину кількість танкерів, що здійснюють перевезення скрапленого природного газу. З США в країни Європи направляються 20 кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"20 танкерів з американським газом прямували до Європи, за день до Різдва (у п'ятницю – ред.) їх кількість становила 15", - пише видання.

При цьому ЗМІ уточнює, що ще 14 судів "слідували в тому ж напрямку", але все ще очікували "остаточних розпоряджень".

Агентство вказує, що ціни на газ на європейських ринках падали чотири дні поспіль через очікування американських поставок. Тим не менш, його вартість все ще в рази більше, ніж рік тому.