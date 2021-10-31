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В США открыли огонь на праздновании Хэллоуина. Есть жертвы

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Сакраменто, Воскресенье 31 октября 2021 09:36
В США открыли огонь на праздновании Хэллоуина. Есть жертвы Фото: в США открыли огонь на праздновании Хэллоуина (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В США неизвестный или группа неизвестных открыла огонь на праздновании Хэллоуина. Погибли два человека, а еще пятеро были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CBS.

Это произошло в городе Сакраменто, штат Калифорния, где в одном из банкетных залов решили организовать экзотический бал на Хэллоуин. Мероприятие собрало 350-400 человек.

Стрельба началась около часа ночи внутри здания и длилась всего несколько минут.

На данный момент подозреваемые не были задержаны, а количество стрелков и их мотивы остаются неясными. Расследование инцидента продолжается.

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