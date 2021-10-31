У США відкрили вогонь на святкуванні Хелловіну. Є жертви

У США невідомий або група невідомих відкрила вогонь на святкуванні Хелловіну. Загинули дві людини, а ще п'ятеро були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на CBS .

Це сталося в місті Сакраменто, штат Каліфорнія, де в одному з банкетних залів вирішили організувати екзотичний бал на Хелловін. Захід зібрав 350-400 осіб.

Стрілянина почалася близько години ночі всередині будівлі і тривала всього кілька хвилин.

На даний момент підозрювані не були затримані, а кількість стрільців і їх мотиви залишаються неясними. Розслідування інциденту триває.