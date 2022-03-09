США отклонили предложение Польши передать истребители для Украины

Соединенные Штаты отклонили неожиданное предложение союзника по НАТО Польши передать свои истребители МиГ-29 российского производства на американскую базу в Германии. В частности, для пополнения военно-воздушных сил Украины для защиты от вторжения российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Соединенные Штаты стремятся ускорить поставки оружия в Украину. Но перспектива переброски боевых самолетов с территории НАТО в зону боевых действий "вызывает серьезные опасения у всего альянса НАТО. Нам просто не ясно, есть ли для этого существенное обоснование", - сказал представитель Пентагона Джон Кирби.

При этом он добавил, что США продолжат консультации с Польшей и другими союзниками по НАТО по этому вопросу и сложным логистическим проблемам, которые он представляет.