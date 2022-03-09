США відхилили пропозицію Польщі передати винищувачі для України

Сполучені Штати відхилили несподівану пропозицію союзника по НАТО Польщі передати свої винищувачі МіГ - 29 російського виробництва на американську базу в Німеччині. Зокрема, для поповнення Військово-Повітряних сил України для захисту від вторгнення російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Сполучені Штати прагнуть прискорити поставки зброї в Україну. Але перспектива перекидання бойових літаків з території НАТО в зону бойових дій " викликає серйозні побоювання у всього альянсу НАТО. Нам просто не ясно, чи є для цього істотне обґрунтування", - сказав представник Пентагону Джон Кірбі.

При цьому він додав, що США продовжать консультації з Польщею та іншими союзниками по НАТО з цього питання і складних логістичних проблем, які він представляє.