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США відхилили пропозицію Польщі передати винищувачі для України

Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати відхилили несподівану пропозицію союзника по НАТО Польщі передати свої винищувачі МіГ - 29 російського виробництва на американську базу в Німеччині. Зокрема, для поповнення Військово-Повітряних сил України для захисту від вторгнення російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сполучені Штати прагнуть прискорити поставки зброї в Україну. Але перспектива перекидання бойових літаків з території НАТО в зону бойових дій " викликає серйозні побоювання у всього альянсу НАТО. Нам просто не ясно, чи є для цього істотне обґрунтування", - сказав представник Пентагону Джон Кірбі.

При цьому він додав, що США продовжать консультації з Польщею та іншими союзниками по НАТО з цього питання і складних логістичних проблем, які він представляє.

Нагадаємо, раніше влада Польщі вирішила негайно перевезти свої винищувачі МіГ - 29 на базу американських ВПС у німецькому Рамштайні.

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