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США отклонили предложение Польши передать истребители для Украины

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Вашингтон, Среда 09 марта 2022 11:35
США отклонили предложение Польши передать истребители для Украины Фото: польский МиГ-29 (Reporter)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты отклонили неожиданное предложение союзника по НАТО Польши передать свои истребители МиГ-29 российского производства на американскую базу в Германии. В частности, для пополнения военно-воздушных сил Украины для защиты от вторжения российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Соединенные Штаты стремятся ускорить поставки оружия в Украину. Но перспектива переброски боевых самолетов с территории НАТО в зону боевых действий "вызывает серьезные опасения у всего альянса НАТО. Нам просто не ясно, есть ли для этого существенное обоснование", - сказал представитель Пентагона Джон Кирби.

При этом он добавил, что США продолжат консультации с Польшей и другими союзниками по НАТО по этому вопросу и сложным логистическим проблемам, которые он представляет.

Напомним, ранее власти Польши решили немедленно перевезти свои истребители МиГ-29 на базу американских ВВС в немецком Рамштайне.

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