ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США відхилили пропозицію Польщі передати винищувачі для України

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 09 березня 2022 11:35
США відхилили пропозицію Польщі передати винищувачі для України Фото: Польська Міг - 29 (Reporter)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати відхилили несподівану пропозицію союзника по НАТО Польщі передати свої винищувачі МіГ - 29 російського виробництва на американську базу в Німеччині. Зокрема, для поповнення Військово-Повітряних сил України для захисту від вторгнення російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сполучені Штати прагнуть прискорити поставки зброї в Україну. Але перспектива перекидання бойових літаків з території НАТО в зону бойових дій " викликає серйозні побоювання у всього альянсу НАТО. Нам просто не ясно, чи є для цього істотне обґрунтування", - сказав представник Пентагону Джон Кірбі.

При цьому він додав, що США продовжать консультації з Польщею та іншими союзниками по НАТО з цього питання і складних логістичних проблем, які він представляє.

Нагадаємо, раніше влада Польщі вирішила негайно перевезти свої винищувачі МіГ - 29 на базу американських ВПС у німецькому Рамштайні.

Війна Росії проти України триває 14 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Польша Війна Росії проти України
NEWS
Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових
Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати