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США не откажутся от сделки с Австралией, но Байден позвонит Макрону, - Псаки

Автор: Дмитрий Кузнецов

США не откажутся от сделки с Австралией по поставке атомных подлодок, несмотря на возмущение Франции. Американский президент Джо Байден в ближайшие дни позвонит своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, чтобы обсудить ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Отвечая на вопрос одного из журналистов на брифинге о планах США отказаться от сделки с Австралией в свете реакции Франции, Псаки сказала, что у Вашингтона нет таких планов.

Она добавила, что в ближайшие дни Байден позвонит Макрону, чтобы подтвердить приверженность США сотрудничеству с Францией, как с одним из старейших и ближайших партнеров по целому ряду проблем, стоящих перед мировым сообществом.

В ходе брифинга Псаки спросили, собираются ли США компенсировать Франции экономические потери из-за расторжения контракта. Она сказала, что Байден не планирует обсуждать этот вопрос с Макроном.

Напомним, ранее Франция отозвала послов из США и Австралии после скандала с подлодками.

Ранее сообщалось, что Макрон и Байден попробуют обсудить проблему с подлодками по телефону.

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ФранцияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденАвстралия