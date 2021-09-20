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США не відмовляться від угоди з Австралією, але Байден подзвонить Макрону, - Псакі

Автор: Дмитрий Кузнецов

США не відмовляться від угоди з Австралією з постачання атомних підводних човнів, незважаючи на обурення Франції. Американський президент Джо Байден найближчими днями зателефонує своєму французькому колезі Еммануелю Макрону, щоб обговорити ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

Відповідаючи на запитання одного з журналістів на брифінгу про плани США відмовитися від угоди з Австралією у світлі реакції Франції, Псакі сказала, що у Вашингтона немає таких планів.

Вона додала, що найближчими днями Байден зателефонує Макрону, щоб підтвердити прихильність США співпраці з Францією, як з одним з найстаріших і найближчих партнерів по цілому ряду проблем, що стоять перед світовою спільнотою.

В ході брифінгу Псакі запитали, чи збираються США компенсувати Франції економічні втрати через розірвання контракту. Вона сказала, що Байден не планує обговорювати це питання з Макроном.

Нагадаємо, раніше Франція відкликала послів із США та Австралії після скандалу з підводними човнами.

Раніше повідомлялося, що Макрон і Байден спробують обговорити проблему з підводними човнами телефоном.

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ФранціяСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденАвстралия