В США отказались выдворять студентов из-за онлайн-формы обучения

Власти США согласились отменить решение о том, что иностранные студенты должны будут покинуть страну, если занятия в их учебных заведениях осенью будут проходить в форме онлайн из-за коронавируса. Таким образом иностранным студентам на законных основаниях разрешили оставаться в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает The Independent.

Ранее такой запрет Службы иммиграционного и таможенного контроля США подвергся критике администрациями университетов и иностранными студентов. Решение раскритиковали компании сферы высоких технологий и власти штатов.

Такое решение администрация Трампа приняла через неделю после указа, который критики назвали очередной попыткой президента провести антиимиграционную политику под эгидой борьбы с коронавирусом. Несколько вузов обратились в суд с иском.

Напомним, Трамп поручил Минфину пересмотреть финансирование университетов и школ.

По его мнению, множество учебных заведений слишком увлекаются "радикальным левым воспитанием" молодежи.

Отметим, США ежедневно отчитываются о рекордном числе новых случаев COVID-19, однако Трамп и его администрация выступают за открытие школ к осени.