ru
ua

В США відмовилися видворяти студентів через онлайн-форму навчання

Автор: Артур Родивилов

Адміністрація Трампа скасувала рішення щодо віз для іноземних студентів

Влада США погодилися скасувати рішення про те, що іноземні студенти мають покинути країну, якщо заняття у їхніх навчальних закладах восени будуть проходити у формі онлайн через коронавірус. Таким чином іноземним студентам на законних підставах дозволили залишатися в Сполучених Штатах.

Про це повідомляє The Independent.

Раніше така заборона Служби імміграційного та митного контролю США піддавалась критиці адміністраціями університетів та іноземними студентами. Рішення розкритикували компанії сфери високих технологій і влада штатів.

Таке рішення адміністрація Трампа ухвалила через тиждень після указу, який критики назвали черговою спробою президента провести антиіміграційну політику під егідою боротьби з коронавірусом. Кілька вишів звернулися до суду з позовом.

Популярні новини

Нагадаємо, Трамп доручив Мінфіну переглянути фінансування університетів та шкіл.

На його думку, безліч навчальних закладів занадто захоплюються "лівим радикальним вихованням молоді".

Зазначимо, США щодня звітують про рекордну кількість нових випадків COVID-19, однак Трамп і його адміністрація виступають за відкриття шкіл до осені.

Прогноз погоди
► У Гаазі допитають президента Косово у справі про військові злочини ► Зеленський виступив за довічне ув'язнення за п'яні ДТП з жертвами
Читати всі новини