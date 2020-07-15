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В США отказались выдворять студентов из-за онлайн-формы обучения

США, Среда 15 июля 2020 02:54
В США отказались выдворять студентов из-за онлайн-формы обучения
Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Администрация Трампа отменила решение по визам для иностранных студентов

Власти США согласились отменить решение о том, что иностранные студенты должны будут покинуть страну, если занятия в их учебных заведениях осенью будут проходить в форме онлайн из-за коронавируса. Таким образом иностранным студентам на законных основаниях разрешили оставаться в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает The Independent.

Ранее такой запрет Службы иммиграционного и таможенного контроля США подвергся критике администрациями университетов и иностранными студентов. Решение раскритиковали компании сферы высоких технологий и власти штатов.

Такое решение администрация Трампа приняла через неделю после указа, который критики назвали очередной попыткой президента провести антиимиграционную политику под эгидой борьбы с коронавирусом. Несколько вузов обратились в суд с иском.

Напомним, Трамп поручил Минфину пересмотреть финансирование университетов и школ.

По его мнению, множество учебных заведений слишком увлекаются "радикальным левым воспитанием" молодежи.

Отметим, США ежедневно отчитываются о рекордном числе новых случаев COVID-19, однако Трамп и его администрация выступают за открытие школ к осени.

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