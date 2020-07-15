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В США відмовилися видворяти студентів через онлайн-форму навчання

США, Середа 15 липня 2020 02:54
В США відмовилися видворяти студентів через онлайн-форму навчання
Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Адміністрація Трампа скасувала рішення щодо віз для іноземних студентів

Влада США погодилися скасувати рішення про те, що іноземні студенти мають покинути країну, якщо заняття у їхніх навчальних закладах восени будуть проходити у формі онлайн через коронавірус. Таким чином іноземним студентам на законних підставах дозволили залишатися в Сполучених Штатах.

Про це повідомляє The Independent.

Раніше така заборона Служби імміграційного та митного контролю США піддавалась критиці адміністраціями університетів та іноземними студентами. Рішення розкритикували компанії сфери високих технологій і влада штатів.

Таке рішення адміністрація Трампа ухвалила через тиждень після указу, який критики назвали черговою спробою президента провести антиіміграційну політику під егідою боротьби з коронавірусом. Кілька вишів звернулися до суду з позовом.

Нагадаємо, Трамп доручив Мінфіну переглянути фінансування університетів та шкіл.

На його думку, безліч навчальних закладів занадто захоплюються "лівим радикальним вихованням молоді".

Зазначимо, США щодня звітують про рекордну кількість нових випадків COVID-19, однак Трамп і його адміністрація виступають за відкриття шкіл до осені.

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