В США отказались возвращать смертную казнь на федеральном уровне

Верховный суд Соединенных Штатов Америки в пятницу, 6 декабря, отказал правительству в восстановлении смертной казни на федеральном уровне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, решение Верховного суда заблокировало казнь, намеченную на понедельник, 9 декабря, а также еще три казни, которые планировались в январе. В правительстве просили суд восстановить смертную казнь на федеральном уровне из-за "невероятной жестокости" осужденных.

В частности, одного из осужденных, которого планировали казнить 9 декабря, обвиняют в убийстве трех семей в 1999 году. Среди жертв был восьмилетний ребенок.

Отмечается, что причиной отказа стали разногласия о методе казни. Так, правительство хочет вводить инъекцию, которая бы состояла из одного вещества, а в Верховном суде настаивают на трехкомпонентной инъекции, в соответствии с правилами, определенными в 1994 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Парламентской ассамблее Совета Европы призвали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь. В ПАСЕ заявили, что данное решение является единственным путем улучшения отношений Беларуси с Советом Европы.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что смертная казнь в республике может быть отменена только после всенародного референдума. По словам Лукашенко, белорусские граждане поддерживают наличие смертной казни в законах страны.