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США отказались от тестов на COVID-19 для иностранцев

Фото: в США не будут тестировать иностранцев на COVID-19 (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Администрация Байдена отменит требования к тестированию на COVID-19 для всех путешественников, прибывающих в Соединенные Штаты из-за границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Соответствующее решение принято Цкнтрами по контролю и профилактики заболеваний в США (CDC), "основываясь на научных данных".

"CDC проведет переоценку этого решения через 90 дней и продолжит оценивать его на постоянной основе", - заявил чиновник CDC в комментарии изданию.

Отмечается, что решению поспособствовали а

"Если возникнет необходимость восстановить требование о тестировании перед отъездом - в том числе из-за нового, вызывающего беспокойство варианта - CDC без колебаний примет меры", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Великобритании уничтожат средства защиты от коронавируса. Их стоимость составляет 5 млрд долларов.

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