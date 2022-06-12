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США відмовилися від тестів на COVID-19 для іноземців

Фото: у США не будуть тестувати іноземців на COVID-19 (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Адміністрація Байдена скасує вимоги до тестування на COVID-19 для всіх мандрівників, які прибувають до Сполучених Штатів з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Відповідне рішення прийнято Цкнтрами з контролю і профілактики захворювань в США (CDC), "грунтуючись на наукових даних".

"CDC проведе переоцінку цього рішення через 90 днів і продовжить оцінювати його на постійній основі", - заявив чиновник CDC в коментарі виданню.

Зазначається, що рішенню посприяли а

"Якщо виникне необхідність відновити вимогу про тестування перед від'їздом - в тому числі через Новий, що викликає занепокоєння варіанта-CDC без коливань вживе заходів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Великобританії знищать Засоби захисту від коронавірусу. Їх вартість становить 5 млрд доларів.

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