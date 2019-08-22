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США отказались от разработки ПРО, на которую ушло более миллиарда долларов

Новости » Политика    22.08.2019 - 17:12
США отказались от разработки ПРО, на которую ушло более миллиарда долларов
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

От разработки отказались из-за значительных проблем, связанных с разработкой проекта

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки в четверг, 22 августа, отказалось от разработки новой системы противоракетной обороны, на которую уже потрачено 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой DW.

Так, Пентагон отказался от новой разработки системы ПРО из-за значительных проблем, связанных с разработкой проекта. Указано, что работа над их исправлением будет или непреодолимой, или потребует еще больше денег.

Отмечается, что сейчас в Пентагоне размышляют над тем, нужно ли начинать новые разработки по обороне против баллистических ракет межконтинентального диапазона или новых типов ракет.

Напомним, в конце июля Министерство аэрокосмической промышленности и обороны Израиля совместно с Агентством по противоракетной обороне США провели успешные испытания системы противоракетной обороны Hetz-3 на Аляске.

Как писало РБК-Украина ранее, в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты намерены отправить на Ближний Восток систему противоракетной обороны (ПРО) "Пэтриот" из-за обострения отношений с Ираном.

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