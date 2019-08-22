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США відмовилися від розробки ПРО, на яку пішло понад мільярд доларів

Новини » Політика    22.08.2019 - 17:12
США відмовилися від розробки ПРО, на яку пішло понад мільярд доларів
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Від розробки відмовилися через значні проблеми, пов'язані з розробкою проекту

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки у четвер, 22 серпня, відмовилося від розробки нової системи протиракетної оборони, на яку вже витрачено 1,2 мільярда доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням DW.

Так, Пентагон відмовився від нової розробки системи ПРО через значні проблеми, пов'язані з розробкою проекту. Вказано, що робота над їхнім виправленням буде або нездоланною, або потребуватиме ще більше грошей.

Зазначається, що зараз у Пентагоні роздумують над тим, чи потрібно починати нові розробки щодо оборони проти балістичних ракет міжконтинентального діапазону або нових типів ракет.

Нагадаємо, у кінці липня Міністерство аерокосмічної промисловості і оборони Ізраїлю разом з Агентством з протиракетної оборони Сполучених Штатів провели успішні випробування системи протиракетної оборони Hetz-3 на Алясці.

Як писало РБК-Україна раніше, у Пентагоні повідомили, що Сполучені Штати мають намір відправити на Близький Схід систему протиракетної оборони (ПРО) "Петріот" через загострення відносин з Іраном.

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