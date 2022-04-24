В США отказались комментировать визит в Украину американских чиновников, - CNN
Официальные представители США отказались комментировать заявление Зеленского о визите в Украину государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и американского министра обороны Ллойда Остина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Белый дом и Госдепартамент не комментируют визит американских представителей в Киев. Журналисты обратились к Министерству обороны США за комментариями, но пока ответа нет.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал приезд в Киев Энтони Блинкена и Ллойда Остина. По его словам, они посетят столицу в воскресенье, 24 апреля.
Глава государства отметил, что на этой встрече он обсудит список оружия, которое необходимо Украине, и темпы его поставки.
Напомним, Зеленский рассказал, может ли произойти новый Мариуполь в Одессе.
Ранее Зеленский высказался о возможности новых переговоров в Турции.
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