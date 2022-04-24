ru ua
Вс, 24 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В США отказались комментировать визит в Украину американских чиновников, - CNN

Новина українською →
США, Воскресенье 24 апреля 2022 02:34
В США отказались комментировать визит в Украину американских чиновников, - CNN Фото: в США отказались от комментариев касательно приезда американских чиновников в Украину (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Официальные представители США отказались комментировать заявление Зеленского о визите в Украину государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и американского министра обороны Ллойда Остина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Белый дом и Госдепартамент не комментируют визит американских представителей в Киев. Журналисты обратились к Министерству обороны США за комментариями, но пока ответа нет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал приезд в Киев Энтони Блинкена и Ллойда Остина. По его словам, они посетят столицу в воскресенье, 24 апреля.

Глава государства отметил, что на этой встрече он обсудит список оружия, которое необходимо Украине, и темпы его поставки.

Напомним, Зеленский рассказал, может ли произойти новый Мариуполь в Одессе.

Ранее Зеленский высказался о возможности новых переговоров в Турции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина
NEWS
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает