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США отказали в выдаче визы главе МИД Ирана

Новости » Общество     07.01.2020 - 05:48
США отказали в выдаче визы главе МИД Ирана
Иллюстративное фото (GettyImages)

Министр планировал приехать на заседание Совбеза ООН

Власти США отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу, который собирался приехать в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН в четверг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что решение было принято на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном, которое было вызвано убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее сообщалось, что Евросоюз проведет экстренную встречу глав МИД 28 стран сообщества по ситуацие на Ближнем Востоке 10 января в Брюсселе.

Напомним, 3 января США провели удар по колонне генерала Сулеймани близ аэропорта в Багдаде, в результате которого погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

РБК-Украина писало, что ракетные войска Ирана привели в повышенную боевую готовность.

Парламент Ирака в воскресенье, 5 января, проголосовал за резолюцию, которая обязывает правительство попросить о выводе войск США с территории страны.

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