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США відмовили у видачі візи главі МЗС Ірану

Новини » Суспільство     07.01.2020 - 05:48
США відмовили у видачі візи главі МЗС Ірану
Ілюстративне фото (GettyImages)

Міністр планував приїхати на засідання Радбезу ООН

Влада США відмовилися видати візу міністру закордонних справ Ірану Джавада Зарифу, який збирався приїхати в Нью-Йорк на засідання Ради Безпеки ООН у четвер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що рішення було прийнято на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном, яке було спричинене вбивством іранського генерала Касема Сулеймані.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз проведе екстрену зустріч глав МЗС 28 країн співтовариства на ситуацію на Близькому Сході 10 січня в Брюсселі.

Нагадаємо, 3 січня США провели удар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в Багдаді, в результаті якого загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.

РБК-Україна писало, що ракетні війська Ірану привели в підвищену бойову готовність.

Парламент Іраку в неділю, 5 січня, проголосував за резолюцію, яка зобов'язує уряд попросити про виведення військ США з території країни.

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