США отказали в визах сотрудникам Федерального казначейства и МИД России

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Российские дипломаты заявили, что действия США ведут к деградации российско-американских отношений

США отказали в выдаче виз делегации Федерального казначейства России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт посольства.

Отмечается, что делегация должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.

Кроме того американскую визу не получил и директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.

Как стало известно, он должен был выступить на молодежном форуме в Нью-Йорке, который проходил с 28 по 29 ноября.

Российские дипломаты заявили, что США "подкидывают дрова в огонь вражды", и эти действия ведут к деградации российско-американских отношений.

Напомним, 24 сентября глава комитета по международным делам Совета РФ Константин Косачев заявил, что не получил визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В общей сложности визы не получили десять делегатов.

МИД России передал представителю посольства США в Москве ноту протеста в связи с отказом в визах части российской делегации, которая направлялась на Генассамблею ООН.