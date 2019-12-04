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США відмовили у візах співробітникам Федерального казначейства та МЗС Росії

Новини » В світі     04.12.2019 - 06:16
США відмовили у візах співробітникам Федерального казначейства та МЗС Росії
Ілюстративне фото (facebook.com/usaporusski)

Російські дипломати заявили, що дії США ведуть до деградації російсько-американських відносин

США відмовили у видачі віз делегації Федерального казначейства Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт посольства.

Наголошується, що делегація повинна була прибути до Вашингтона 3 грудня для участі у конференції Міжнародного інституту регулювання аудиторської професії.

Крім того американську візу не отримав і директор департаменту МЗС Росії по роботі зі співвітчизниками за кордоном Олег Мальгинов.

Як стало відомо, він повинен був виступити на молодіжному форумі в Нью-Йорку, який проходив з 28 по 29 листопада.

Російські дипломати заявили, що США "підкидають дрова у вогонь ворожнечі", і ці дії ведуть до деградації російсько-американських відносин.

Нагадаємо, 24 вересня глава комітету з міжнародних справ Ради РФ Костянтин Косачов заявив, що не отримав візу для участі в Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. В цілому візи не отримали десять делегатів.

МЗС Росії передав представнику посольства США в Москві ноту протесту у зв'язку з відмовою у візах частини російської делегації, яка прямувала на Генасамблею ООН.

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