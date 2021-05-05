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У США засуджений за вбивство Флойда офіцер попросив про новий судовий розгляд

Новость на русском → Флорида, Середа 05 травня 2021 05:32
У США засуджений за вбивство Флойда офіцер попросив про новий судовий розгляд Фото: Дерек Шовін просить новий розгляд щодо вбивства (courttv.com)
Автор: Артур Родивилов

У США екс-поліцейський Дерек Шовін, визнаний винним у ненавмисному вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда, засумнівався в об'єктивності свого вироку. Його адвокат подав апеляцію.

Про це повідомляє NBC.

Як повідомила адвокат колишнього офіцера Ерік Нельсон, широкий досудовий розголос навколо смерті Флойда завадив винести справедливий вирок її клієнту.

Оскільки суд не ізолював присяжних і не "переконав їх уникати всіх засобів масової інформації", йдеться в апеляції Шовіна, що виносили рішення у його справі піддавалися залякуванням і тиску на расовому грунті.

В цілому в заяві екс-поліцейського йдеться про вісім зловживань, допущених судів. Крім того, в апеляції стверджується, що розслідування справи, яке передувало судовому розгляду, мало упереджений характер.

Колегія присяжних в Міннеаполісі (штат Міннесота) в квітні після десяти годин нарад визнала Шовіна винним за трьома пунктами: умисне вбивство другого ступеня (без обтяжуючих обставин), ненавмисне вбивство і груба неповага до людського життя, з необережності спричинила смерть.

У команді присяжних були шість білих жінок, три білих чоловіки, чотири чорношкірих чоловіки, одна чорношкіра жінка і дві жінки змішаної раси. Сам ветеран поліції заявляв про свою невинність за всіма трьома пунктами звинувачення.

Тепер Шовіну загрожує 40 років в'язниці. Водночас, враховуючи відсутність у нього судимостей, швидше за все, йому буде призначений тюремний термін від 11 до 15 років,

Нагадавши, у Міннеаполісі ввели комендантську годину через протести після Джорджа Флойда.

Раніше повідомлялося, що смерть Джорджа Флойда викликала хвилю протестів проти расизму і поліцейського свавілля в різних країнах світу.

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