В США осудили задержание соратников Гуайдо

В Соединенных Штатах Америки осуждают задержание в Каракасе двух соратников лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Twitter.

По словам Болтона, мировое сообщество не должно позволить, чтобы режим действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро продолжал нарушать права человека в стране.

"США осуждают произвольное задержание режимом Мадуро двух членов команды временного президента Хуана Гуайдо. Диктатура продолжает использовать запугивание для подавления инакомыслия. Мир не может позволить, чтобы эти нарушения прав человека продолжались. Мадуро должен уйти", - заявил советник президента США.

Напомним, в субботу, 13 июля, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил о задержании двух его соратников режимом действующего президента Николаса Мадуро в Каракасе. По словам Гуайдо, были задержаны оппозиционеры Эрик Санчес и Джейсон Париси.

РБК-Украина писало, что 7 июля глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о возобновлении переговоров с представителями власти страны, в частности - с президентом Николасом Мадуро. При этом Хуайдо заявил, что собирается продолжать требовать отставки правительства президента Николаса Мадуро и проведения новых выборов.