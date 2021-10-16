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США осудили российскую перепись населения в оккупированном Крыму

Автор: Мария Кучерявец

Соединенные Штаты Америки осуждают проведение так называемой всероссийской переписи в оккупированном Крыму. В США назвали такие действия попыткой РФ подорвать суверенитет Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Соединенные Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ЕС также осудил проведение всероссийской переписи в оккупированном Крыму и очередную незаконную призывную кампанию и призвал РФ прекратить нарушение международного права.

Отметим, ранее Украина призвала международных партнеров не признавать результаты переписи в Крыму.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКрымПерепись населения