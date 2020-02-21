В США осудили российскую кибератаку на Грузию

Соединенные Штаты Америки осуждают масштабную кибератаку на Грузию, осуществленную Российской Федерацией в прошлом году. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter, передает РБК-Украина.

По словам Помпео, Вашингтон осуждает атаку России на кибер-пространство Грузии и призывает немедленно прекратить совершать подобные действия.

"Мы выступаем на стороне Грузии и осуждаем кибер-атаку России, направленную против грузинского народа и учреждений. Россия должна немедленно прекратить такие действия в Грузии и где-либо. Стабильность кибер-пространства зависит от ответственного поведения всех стран", - заявил он.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Грузии заявило, что за прошлогодней кибер-атакой на грузинские государственные ведомства, проведенной 28 октября 2019 года, стоит Российская Федерация. В результате масштабной кибератаки были повреждены серверы и системы управления государственных учреждений.

Также РБК-Украина писало, что Тегеран обвинил США в кибератаке на иранскую инфраструктуру. Проведенный анализ якобы показал, что кибератака на объекты инфраструктуры Ирана, скорее всего, была осуществлена Вашингтоном.