У США засудили російську кібератаку на Грузію

Сполучені Штати Америки засуджують масштабну кібератаку на Грузію, здійснену Російською Федерацією минулого року. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео на своїй сторінці в Twitter, передає РБК-Україна.

За словами Помпео, Вашингтон засуджує атаку Росії на кібер-простір Грузії та закликає негайно припинити вчиняти подібні дії.

"Ми виступаємо на боці Грузії та засуджуємо кібер-атаку Росії, спрямовану проти грузинського народу та установ. Росія повинна негайно припинити такі дії в Грузії та будь-де. Стабільність кібер-простору залежить від відповідальної поведінки всіх країн", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Грузії заявило, що за тогорішньою кібер-атакою на грузинські державні відомства, здійсненою 28 жовтня 2019 року, стоїть Російська Федерація. В результаті масштабної кібератаки було пошкоджено сервери та системи управління державних установ.

Також РБК-Україна писало, що Тегеран звинуватив США в кібератаці на іранську інфраструктуру. Проведений аналіз нібито показав, що кібератака на об'єкти інфраструктури Ірану, скоріш за все, була здійснена Вашингтоном.