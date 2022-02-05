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США осудили решение России запретить работу Deutsche Welle

Автор: Артур Родивилов

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США выступают в поддержку немецкой медиакомпании Deutsche Welle. Накануне ей запретили работать в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп.

Он отметил, что Вашингтон "солидарен с Deutsche Welle и Германией".

"США осуждают решение российских властей закрыть московское бюро Deutsche Welle, - написал Прайс.

Напомним, накануне немецкий регулятор вынес каналу RT DE предписание о прекращении вещания, на что Россия пригрозила ответными мерами.

После этого Москва запретила спутниковое и любое другое вещание телерадиокомпании Deutsche Welle на территории России.

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