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США засудили рішення Росії заборонити роботу Deutsche Welle

Автор: Артур Родивилов

Глава прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США виступають на підтримку німецької медіакомпанії Deutsche Welle. Напередодні їй заборонили працювати в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп.

Він зазначив, що Вашингтон "солідарний з Deutsche Welle і Німеччиною".

"США засуджують рішення російської влади закрити московське бюро Deutsche Welle, - написав Прайс.

Нагадаємо, напередодні німецький регулятор виніс каналу RT DE припис про припинення мовлення, на що Росія пригрозила заходами у відповідь.

Після цього Москва заборонила супутникове та будь-яке інше мовлення телерадіокомпанії Deutsche Welle на території Росії.

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