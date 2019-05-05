США осудили ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа

Фото: здание государственного департамента США (U.S. Department of State)

США призвали немедленно прекратить обстрелы

Соединенные Штаты Америки осуждили ракетные обстрелы Израиля с территории сектора Газа и призывали прекратить насилие. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента.

В Госдепе отметили, что США стоят на стороне Израиля и полностью поддерживают его право на самооборону перед лицом этих нападений.

"Соединенные Штаты решительно осуждают продолжающиеся массивные ракетные обстрелы со стороны ХАМАС и палестинского "Исламского джихада", направленные против ни в чем не повинных гражданских лиц и их общин на всей территории Израиля. Мы призываем тех, кто ответственен за это насилие, немедленно прекратить эту агрессию", - отмечается в документе.

Госдепартамент также призвал американских граждан проявлять осторожность при посещении региона.

Ранее в Европейском союзе призвали палестинцев сектора Газы прекратить обстрел территории Израиля, чтобы избежать дальнейших жертв.

РБК-Украина писало, что армия обороны Израиля нанесла удары по 70 объектах боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, а также уничтожил один подземный туннель, прорытый террористами "Исламского джихада". Также сообщалось, что из сектора Газа по Израилю за день выпустили около 220 ракет.