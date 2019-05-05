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ЕС призвал прекратить ракетные обстрелы из сектора Газы в сторону Израиля

Новости » Политика    05.05.2019 - 00:43
ЕС призвал прекратить ракетные обстрелы из сектора Газы в сторону Израиля
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Дипломаты призвали сохранить жизнь гражданским гражданам

В Европейском союзе призвали палестинцев сектора Газы прекратить обстрел территории Израиля, чтобы избежать дальнейших жертв. Об этом пишет Deutsche Welle.

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза.

"Нужно срочно прекратить ракетные обстрелы из Газы в сторону Израиля. Нужна немедленная деэскалация этой опасной ситуации для того, чтобы гарантировать защиту жизни гражданским гражданам", - говорится в заявлении.

Как израильтяне, так и палестинцы имеют право жить в мире, безопасности и достоинства", отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Израиль закрыл все переходы на границе с сектором Газа в ответ на ракетный обстрел.

РБК-Украина писало, что армия обороны Израиля нанесла удары по 70 объектах боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, а также уничтожил один подземный туннель, прорытый террористами "Исламского джихада".

В настоящее время Армия обороны Израиля проводит операцию в секторе Газа против контролирующего эту территорию движения ХАМАС. Военные используют, в частности, танки и ударные вертолеты.

Израиль закрыл переходы на границе с сектором Газа Армия Израиля нанесла удары по 70 целям в секторе Газа
Новости Украины ИзраильСектор ГазаЕвросоюз
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