Армия Израиля нанесла удары по 70 целям в секторе Газа

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Поступили данные о гибели минимум трех боевиков ХАМАС

Армия обороны Израиля нанесла удары по 70 объектам боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, а также уничтожила один подземный туннель, прорытый боевиками "Исламского джихада". Об этом сообщает Times of Israel.

Сообщается, что звуки сирен, предупреждающих жителей о возможности ракетного обстрела из сектора Газа, слышны в южных израильских городах: в Ашкелоне, в Нетивоте, в Эшколе, а также в близлежащих населенных пунктах.

Представитель ЦАХАЛ Ронен Манелис заявил, что военные привели в полную готовность системы ПРО, поскольку не исключают возможности обстрела Тель-Авива из сектора Газа. В городе Модиин-Маккабим-Реут, расположенном между Тель-Авивом и Иерусалимом, отменили мероприятие, посвященное музыкальному конкурсу "Евровидение".

В настоящее время Армия обороны Израиля проводит операцию в секторе Газа против контролирующего эту территорию движения ХАМАС. Военные используют, в частности, танки и ударные вертолеты. Поступили данные о гибели минимум трех боевиков ХАМАС.

Напомним, утром 2 мая в израильских округах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев сработали сигналы воздушной тревоги. Позже в Армии обороны Израиля заявили, о запуске 2 ракет с территории сектора Газа в сторону Израиля.

В то же время в Палестине заявили, что запуск ракет был мерами в ответ на обстрел нескольких оббъектов ХАМАС.