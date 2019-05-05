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США засудили ракетні обстріли Ізраїлю з сектора Газа

Новини » Політика    05.05.2019 - 03:58
США засудили ракетні обстріли Ізраїлю з сектора Газа
Фото: будівля державного департаменту США (U. S. Department of State)

США закликали негайно припинити обстріли

Сполучені Штати Америки засудили ракетні обстріли Ізраїлю з території сектора Газа і закликали припинити насильство. Про це йдеться в заяві прес-служби Держдепартаменту.

У Держдепі зазначили, що США стоять на боці Ізраїлю і повністю підтримують його право на самооборону перед лицем цих нападів.

"Сполучені Штати рішуче засуджують продовжуються масивні ракетні обстріли з боку ХАМАС і палестинського "Ісламського джихаду", спрямовані проти ні в чому не винних цивільних осіб і їх громад на всій території Ізраїлю. Ми закликаємо тих, хто відповідальний за це насильство, негайно припинити цю агресію", - наголошується в документі.

Держдепартамент також закликав американських громадян проявляти обережність при відвідуванні регіону.

Раніше в Європейському союзі закликали палестинців сектора Гази припинити обстріл території Ізраїлю, щоб уникнути подальших жертв.

РБК-Україна писало, що армія оборони Ізраїлю завдала ударів по 70 об'єктах бойовиків у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл, а також знищила один підземний тунель, проритий терористами "Ісламського джихаду". Також повідомлялося, що з сектора Газа по Ізраїлю за день випустили близько 220 ракет.

Ізраїль закрив переходи на кордоні з сектором Газа Армія Ізраїлю завдала ударів по 70 цілям у секторі Газа
Новини України ІзраїльСполучені Штати Америки
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