США засудили ракетні обстріли Ізраїлю з сектора Газа

Фото: будівля державного департаменту США (U. S. Department of State)

США закликали негайно припинити обстріли

Сполучені Штати Америки засудили ракетні обстріли Ізраїлю з території сектора Газа і закликали припинити насильство. Про це йдеться в заяві прес-служби Держдепартаменту.

У Держдепі зазначили, що США стоять на боці Ізраїлю і повністю підтримують його право на самооборону перед лицем цих нападів.

"Сполучені Штати рішуче засуджують продовжуються масивні ракетні обстріли з боку ХАМАС і палестинського "Ісламського джихаду", спрямовані проти ні в чому не винних цивільних осіб і їх громад на всій території Ізраїлю. Ми закликаємо тих, хто відповідальний за це насильство, негайно припинити цю агресію", - наголошується в документі.

Держдепартамент також закликав американських громадян проявляти обережність при відвідуванні регіону.

Раніше в Європейському союзі закликали палестинців сектора Гази припинити обстріл території Ізраїлю, щоб уникнути подальших жертв.

РБК-Україна писало, що армія оборони Ізраїлю завдала ударів по 70 об'єктах бойовиків у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл, а також знищила один підземний тунель, проритий терористами "Ісламського джихаду". Також повідомлялося, що з сектора Газа по Ізраїлю за день випустили близько 220 ракет.